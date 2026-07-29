Москва29 июл Вести.Основу команды футбольного клуба "Спартак" составляют российские игроки. Этот фактор подтолкнул к изучению русского языка, заявил ИС "Вести" защитник красно-белых Кристофер Ву.

В частности, отметил футболист, уроки с репетитором помогают облегчить процесс адаптации.

"Спартак" - клуб, который известен во Франции и во всей Европе. Хотя следить за российским футболом там сейчас сложно по причине политической ситуации. Но когда спортивный директор "Спартака" Франсис Кахигао предложил мне приехать, я сразу согласился, ведь уже и так знал о такой команде как "Спартак". Несмотря на это, для меня Россия была незнакомой и новой страной. Я воспринял это как шанс познакомиться с новой интересной культурой, пусть это и влекло за собой трудности в вопросе перестроения и адаптации. Поэтому я и решил изучать русский язык, нанял репетитора