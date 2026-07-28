Москва28 июл Вести.Защитник московского ФК "Спартак" Кристофер Ву сравнил Москву с Парижем. В интервью ИС "Вести" он рассказал, почему решил приехать в нашу страну.

"Спартак" – клуб, который известен во Франции и во всей Европе, хотя следить за российским футболом там сейчас сложно по причине политической ситуации. Но когда спортивный директор "Спартака" Фрэнсис Кахигао предложил мне приехать, я сразу согласился, ведь уже и так знал о такой команде, как "Спартак" рассказал Ву

Он добавил, что работа в России – это возможность познакомиться с новой культурой.

Несмотря на это, для меня Россия была незнакомой и новой страной. И я воспринял это как шанс познакомиться с новой интересной культурой, пусть это и влекло за собой трудности в вопросе перестроения и адаптации. Поэтому я и решил изучать русский язык, нанял репетитора - ведь это поможет мне быстрее приспособиться к реалиям сказал футболист

Защитник "Спартака" также сравнил Москву с Парижем.

Москва напоминает Париж. Тоже крупный мегаполис, много людей, исторические места и достопримечательности практически на каждом шагу отметил Ву

В сентябре 2025 года Ву перешел в "Спартак" из французского "Ренна". Он подписал контракт с московским клубом на четыре года.