Защитник московского "Спартака" Ву: африканский футбол сейчас на подъеме Защитник "Спартака" Ву рассказал, почему сборная Камеруна не попала на ЧМ-2026

Москва29 июл Вести.Сборная Камеруна не прошла квалификацию на чемпионат мира 2026 года. Несмотря на поражение, камерунцы продемонстрировали "не провальную" игру. Так прокомментировал ситуацию ИС "Вести" защитник московского футбольного клуба "Спартак" Кристофер Ву.

Камерунские футболисты проиграли матч против соперников из сборной Кабо-Верде, По его словам, соперник победил заслуженно. При этом команда камерунцев тоже "старается не отставать".

Я бы не сказал, что сборная Камеруна провалилась в отборе на этот чемпионат мира. Мы играли вполне неплохо, но уступили сборной Кабо-Верде, которая в итоге, как вы видели, блеснула на этом мундиале. Потому мы уступили им по делу, я считаю. Да и вообще, если обратите внимание, африканский футбол сейчас на подъеме. Марокко и Египет добираются до высших стадий чемпионата мира, Марокко и вовсе второй раз подряд. … В ближайшие годы ждите нас на мировом чемпионате с боевитой командой сказал Ву

Испанский футбольный тренер Хуан Карлос Карседо, который сейчас возглавляет московский "Спартак", очень много внимания уделяет тактике, заявил он.