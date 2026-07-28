Москва28 июл Вести.Испанский футбольный тренер Хуан Карлос Карседо, который сейчас возглавляет московский "Спартак", очень много внимания уделяет тактике. Об этом ИС "Вести" заявил защитник ФК "Спартак" (Москва) Кристофер Ву.

Испанская тренерская школа – она лучшая в мире. И мы видим, как работает Хуан Карлос Карседо, видим, как работает Эмери, который также раньше работал в "Спартаке", в этот список можно отнести так же и тренера "Арсенала" Микеля Артету. У всех есть свой стиль, он мне близок, мне нравится, как мы играем, и это точно может дать результат. По крайней мере, это уже заметно сказал он

Также Ву вспомнил свою роботу с Карседо в Эмиратах на сборах.

Было очень много тактики и мне это сильно помогло, потому что физически я был и до этого в порядке, но не хватало каких-то качеств с точки зрения понимания игры. Так что я начал в этом вопросе прогрессировать, несомненно. И мы все, как команда, хорошо понимаем, что хочет от нас тренер. Есть масса деталей, которые мы повторяем изо дня в день, дисциплинированно. Есть ощущение, что каждый сам за себя в коллективе и очень хочется по итогу сезона, чтобы мы выиграли титул добавил он

Ранее Кристофер Ву заявил, что после победы в Кубке России футболисты стали еще более голодными до побед.