Футболист Ву: после победы в Кубке России "Спартак" стал более голодным до побед Защитник "Спартака" Ву: победив в Кубке России, стали более голодными до побед

Москва28 июл Вести.Футболисты ФК "Спартак" после победы в Кубке России стали еще более голодными до побед, заявил ИС "Вести" защитник клуба Кристофер Ву.

Он поделился, что ощущения от победы в Кубке России были невероятными и описать их словами почти невозможно.

На трибунах был мой отец, полный стадион "Лужники", я просто пытался поймать буквально каждую секунду этой победы. Горжусь своей командой, на которую эта победа сильно повлияла. Мы почувствовали, что можем брать титулы и стали еще более голодными до побед в других турнирах. Жаль, уступили в Суперкубке, но впереди целый сезон. Надеюсь, что все сложится успешно! сказал Ву

Ранее он сравнил Российскую Премьер-Лигу с Немецкой футбольной Бундеслигой.