Москва28 июлВести.Российская Премьер-Лига (РПЛ) похожа на Бундеслигу. Об этом ИС "Вести" заявил защитник ФК "Спартак" (Москва) Кристофер Ву.
В какой-то степени … чемпионаты французский и российский … чем-то похожи. Но я бы не сказал, что они идентичны все же. Французская лига один больше про тактику, а российская про физику и борьбу, я бы так их разделил. РПЛ больше похожа на Бундеслигу чем-то скорее. И там, и там больше игры от ворот до ворот. Но российская лига для меня – отличная возможность получить новый опыт и дальше уже развиваться, возможно, где-то ещесказал он
Также Ву добавил, что российская лига непростая.
Я вообще не могу вспомнить какого-то матча, в котором нам бы было легко и мы бы выиграли с за явным преимуществом. Тоже самое касается и Кубка России. Победить было очень приятно и почетно, так как каждый матч порой мы выгрызали буквально на зубах. Никто не хотел уступать. С желанием в России нет проблем ни у одной команды. Это сто процентовотметил он
Ранее защитник "Спартака" Ву заявил, что Москва напоминает Париж.