Москва28 июл Вести.Российская Премьер-Лига (РПЛ) похожа на Бундеслигу. Об этом ИС "Вести" заявил защитник ФК "Спартак" (Москва) Кристофер Ву.

В какой-то степени … чемпионаты французский и российский … чем-то похожи. Но я бы не сказал, что они идентичны все же. Французская лига один больше про тактику, а российская про физику и борьбу, я бы так их разделил. РПЛ больше похожа на Бундеслигу чем-то скорее. И там, и там больше игры от ворот до ворот. Но российская лига для меня – отличная возможность получить новый опыт и дальше уже развиваться, возможно, где-то еще