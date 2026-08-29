"Зенит" в меньшинстве обыграл "Факел" в Воронеже

Пенальти в добавленное время: Соболев принес победу "Зениту" над "Факелом" "Зенит" в меньшинстве обыграл "Факел" в Воронеже

Москва29 авг Вести.В Воронеже завершилась встреча шестого тура чемпионата России по футболу между местным "Факелом" и санкт-петербургским "Зенитом". Гости обыграли хозяев поля со счетом 1:0, забив гол уже в добавленное время.

Автором единственного мяча стал Александр Соболев, вышедший на замену во втором тайме. Нападающий сине-бело-голубых реализовал пенальти (90+2-я минута).

"Зенит" сумел отличиться вдесятером. На 85-й минуте красную карточку получил защитник Игорь Дивеев.

Команда Сергея Семака набрал 12 очков и занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ. "Факел" с 2 очками идет последним (16-е место).

В следующем туре "Зенит" 5 сентября дома сыграет с ЦСКА, а воронежская команда в этот же день на выезде встретится с "Ростовом".