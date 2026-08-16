Дубль Соболева и гол Глушенкова принесли "Зениту" победу над московским "Динамо" "Зенит" разгромил "Динамо" со счетом 3:0, Соболев оформил дубль

Москва16 авг Вести.В Санкт-Петербурге завершилась встреча четвертого тура чемпионата России по футболу между местным "Зенитом" и московским "Динамо". Хозяева поля разгромили гостей со счетом 3:0.

В составе победителей дубль оформил Александр Соболев (29-я и 33-я минуты). Первый гол форвард сине-бело-голубых забил с пенальти. Под занавес встречи отличился Максим Глушенков (87-я). Его удар со штрафного оказался неберущимся для вратаря бело-голубых Курбана Расулова.

"Зенит" набрал 9 очков и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России. Динамовцы с 4 баллами идут десятыми.

В следующем туре команда Сергея Семака на выезде встретится с московским "Спартаком". Игра состоится 23 августа. Бело-голубые в этот же день на своем поле примут новичка РПЛ "Родину".

Накануне лидер турнира "Краснодар" дома оказался сильнее грозненского "Ахмата" со счетом 1:0.