"Зенит" обыграл "Балтику" со счетом 1:0 в первом туре Кубка России

"Зенит" одержал победу над "Балтикой" в первом туре Кубка России "Зенит" обыграл "Балтику" со счетом 1:0 в первом туре Кубка России

Москва6 авг Вести.Петербургский "Зенит" обыграл калининградскую "Балтику" со счетом 1:0 в матче первого тура "пути Российской премьер-лиги" Кубка России по футболу.

Игра прошла на "Газпром-Арене" в Санкт-Петербурге.

Единственный гол в составе "Зенита" на 2-й минуте матча забил колумбийский защитник Кевин Андраде. Он перешел в петербургский клуб из "Балтики" в мае, подписав контракт на пять лет. При этом Андраде не стал праздновать забитый гол в ворота своей бывшей команды.

19 августа во втором туре петербургский клуб сыграет против самарских "Крыльев Советов". Днем позднее "Балтика" примет махачкалинское "Динамо".

Между тем, калининградский футбольный клуб "Балтика" обыграл московское "Динамо" в матче второго тура Российской премьер-лиги.

Также "Краснодар" обыграл воронежский "Факел" со счетом 3:2 в домашнем матче второго тура Российской премьер-лиги.