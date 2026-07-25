Футболисты "Зенита" забили пять безответных мячей "Акрону" в первом туре РПЛ Футболисты "Зенита" начали новый сезон РПЛ с разгрома тольяттинского "Акрона"

Москва25 июл Вести.Действующий чемпион России петербургский "Зенит" начал новый сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) с разгромной победы над футболистами тольяттинского "Акрона".

Встреча первого тура прошла в Самаре 25 июля и завершилась со счетом 5:0 в пользу гостей. У победителей дубль оформил Александр Соболев (7-я и 18-я минуты), еще по мячу забили Густаво Мантуан (34), Джон Джон (78) и Фелипе Аугусто (84).

Ранее в июле "Зенит" завоевал Суперкубок России, одолев в матче за трофей московский "Спартак" в серии пенальти (1:1, 4:2).

В другом матче дня московское "Динамо" на своем поле не смогло переиграть самарские "Крылья Советов" - 0:0.

Новый сезон РПЛ стартовал в пятницу, 24 июля. В первом матче чемпионата ЦСКА на своем поле одержал волевую победу над калининградской "Балтикой" (2:1).