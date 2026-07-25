Футболист "Зенита" Соболев впервые в карьере оформил дубль только левой ногой Соболев впервые в карьере забил дважды левой ногой в матче РПЛ

Москва25 июл Вести.Футболист петербургского "Зенита" Александр Соболев впервые в карьере оформил дубль в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), поразив ворота соперника только ударом с левой ноги. Об этом сообщает статистическая служба Opta.

"Зенит" 25 июля разгромил на выезде тольяттинский "Акрон" со счетом 5:0 в матче первого тура нового сезона РПЛ. Соболев отметился дублем уже к 18-й минуте, оба раза отправив мяч в ворота левой ногой.

Ранее в июле "Зенит" завоевал Суперкубок России, одолев в матче за трофей московский "Спартак" в серии пенальти (1:1, 4:2).

Соболев в том матче спас "Зенит" от поражения в основное время, реализовав пенальти в самой концовке встречи. После нападающий начал провоцировать болельщиков "Спартака", в результате чего на поле вспыхнула потасовка между игроками команд.

Далее судья матча Евгений Буланов нарушил процедуру жеребьевки серии пенальти, назначив пробитие 11-метровых ударов у трибуны болельщиков "Зенита" по соображениям безопасности. "Спартак" подал протест на действия арбитра и потребовал переигровки Суперкубка, но Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) апелляцию "красно-белых" отклонил.

Соболев также избежал возможной дисквалификации за свое поведение - он был оштрафован КДК на 30 тысяч рублей.