"Зенит" в гостях разгромил "Оренбург" со счетом 3:0

Хет-трик Глушенкова помог "Зениту" разгромить "Оренбург" "Зенит" в гостях разгромил "Оренбург" со счетом 3:0

Москва2 авг Вести.Петербургский футбольный клуб "Зенит" на выезде обыграл "Оренбург" в матче 2-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча закончилась со счетом 3:0, все голы забил форвард сине-бело-голубых Максим Глушенков.

Его хет-трик стал первым в этом сезоне.

Глушенков открыл счет на 6-й минуте. На 59-й минуте матча нападающий "Зенита" оформил дубль, а на 66-й — отправил третий мяч в ворота Максима Рудакова.

9 августа "Зенит" примет столичную "Родину", а "Оренбург" в тот же день сыграет на выезде с казанским "Рубином".