Москва25 июлВести.Футболисты воронежского "Факела" проиграли дома махачкалинскому "Динамо" в первом матче после возвращения в Российскую премьер-лигу (РПЛ).
Встреча первого тура прошла в Воронеже 25 июля и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Счет открыл игрок хозяев Вячеслав Якимов (22-я минута), после мяч в свои ворота срезал игрок воронежцев Юрий Журавлев (30), а победный гол забил Александр Сандарчук (79).
"Факел" вернулся в элиту российского футбола через сезон после того, как вылетел из РПЛ в 2025 году.