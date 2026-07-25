Футболисты "Факела" проиграли в Воронеже махачкалинскому "Динамо" в матче РПЛ

Воронежский "Факел" начал возвращение в РПЛ с поражения махачкалинскому "Динамо" Футболисты "Факела" проиграли в Воронеже махачкалинскому "Динамо" в матче РПЛ

Москва25 июл Вести.Футболисты воронежского "Факела" проиграли дома махачкалинскому "Динамо" в первом матче после возвращения в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

Встреча первого тура прошла в Воронеже 25 июля и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Счет открыл игрок хозяев Вячеслав Якимов (22-я минута), после мяч в свои ворота срезал игрок воронежцев Юрий Журавлев (30), а победный гол забил Александр Сандарчук (79).

"Факел" вернулся в элиту российского футбола через сезон после того, как вылетел из РПЛ в 2025 году.