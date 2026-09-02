Ростовчане дважды отличились после перерыва и вышли на первое место в группе D

"Ростов" всухую обыграл ЦСКА в матче Кубка России Ростовчане дважды отличились после перерыва и вышли на первое место в группе D

Москва2 сен Вести."Ростов" обыграл московский ЦСКА в матче третьего тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Встреча, прошедшая на стадионе "Ростов Арена", завершилась победой хозяев со счетом 2:0.

Счет был открыт во второй половине встречи. На 75-й минуте ростовчане вышли вперед, а еще через десять минут увеличили отрыв. Армейцам не удалось отыграться.

Первым забитым мячом отметился форвард "Ростова" Имран Азнауров, отличившийся на 75-й минуте. На 85-й минуте защитник Данила Прохин отправил второй мяч в ворота ЦСКА и поставил точку в матче — 2:0.

После трех проведенных встреч ростовский клуб набрал девять очков и единолично возглавляет группу D. "Акрон" идет вторым с пятью баллами. ЦСКА с двумя очками занимает третью позицию, а "Локомотив", также набравший два балла, замыкает таблицу.

Победителем предыдущего розыгрыша Кубка России стал московский "Спартак". В Суперфинале турнира красно-белые встретились с "Краснодаром": основное время завершилось вничью 1:1, после чего "Спартак" выиграл серию пенальти со счетом 4:3.