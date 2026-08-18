ЦСКА дома проиграл "Акрону" в Кубке России, потерпев первое поражение в сезоне Футболисты ЦСКА потерпели первое поражение в нынешнем сезоне, уступив "Акрону"

Москва18 авг Вести.Футболисты московского ЦСКА потерпели первое поражение в нынешнем сезоне, уступив на своем поле тольяттинскому "Акрону" в матче второго тура группового этапа Кубка России в пути РПЛ.

Встреча группы D прошла 18 августа в Москве и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч забил на 9-й минуте Кевин Аревало. С 58-й минуты армейцы играли в большинстве после того как автор гола Аревало получил от арбитра красную карточку.

Ранее в сезоне ЦСКА провел пять матчей - четыре в чемпионате России и один в Кубке. В Кубке армейцы в серии пенальти обыграли московский "Локомотив" (1:1, 5:4), а в РПЛ у них две победы и две ничьи.

В другом матче группового этапа Кубка страны столичная "Родина" потерпела в подмосковных Химках разгромное поражение от "Оренбурга" - 1:4.