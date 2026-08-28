Матч "Акрона" и ЦСКА закончился ничьей "Акрон" и ЦСКА сыграли вничью в матче РПЛ

Москва28 авг Вести.Тольяттинский футбольный клуб "Акрон" сыграл вничью с московским ЦСКА в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая прошла в Самаре, завершилась со счетом 2:2.

В составе "Акрона" голами на 23-й и 66-й минутах отличились Йомар Роча и Жилсон Беншимол. У московского клуба мячи на 13-й и 77-й минутах забили Лусиано Гонду и Энрике Кармо.

ЦСКА - одна из двух команд, которая пока не проигрывала в текущем сезоне РПЛ. Еще одним клубом без поражений к настоящему моменту является "Краснодар", который одержал пять побед в пяти турах.