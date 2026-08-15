Матч "Родины" и "Акрона" в РПЛ завершился вничью

"Родина" и "Акрон" сыграли вничью с шестью голами Матч "Родины" и "Акрона" в РПЛ завершился вничью

Москва15 авг Вести.Московская "Родина" упустила победу над тольяттинским "Акроном" в игре четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 3:3.

Матч состоялся на стадионе "Арена Химки". Тольяттинская команда смогла отыграться за четыре минуты до конца встречи, гол забил забил Кевин Аревало. В составе хозяев поля хет-трик оформил Артем Максименко.

"Родина" набрала четыре очка за четыре тура и расположилась на 11-м месте в турнирной таблице. "Акрон" идет предпоследним с двумя очками.

Ранее "Краснодар" одержал волевую победу над московским "Спартаком" в матче третьего тура РПЛ. Встреча на столичном стадионе красно-белых закончилась со счетом 2:1 в пользу гостей.