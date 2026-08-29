"Крылья Советов" и "Ахмат" сыграли вничью со счетом 3:3 в матче РПЛ

"Крылья Советов" и "Ахмат" сыграли вничью со счетом 3:3 в матче РПЛ "Крылья Советов" и "Ахмат" сыграли вничью со счетом 3:3 в матче РПЛ

Москва29 авг Вести.Матч шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между грозненским "Ахматом" и самарскими "Крыльями Советов", прошедший в Грозном, завершился ничьей со счетом 3:3.

В составе "Крыльев Советов" гол забил Иван Олейников, поразивший ворота на 15-й и 72-й минутах, а также Никита Чернов, отличившийся уже в добавленное время к первому тайму (45+1). За "Ахмат" забитыми мячами отметились Лечи Садулаев (36), Эгаш Касинтура (38) и Георгий Мелкадзе (60).

В активе "Ахмата" и "Крыльев Советов" теперь по 6 очков. При этом грозненская команда располагается на восьмой строчке турнирной таблицы, а самарцы занимают десятую позицию.

В следующем туре, 5 сентября, "Крылья Советов" сыграют на своем поле с "Краснодаром". Грозненский "Ахмат" проведет выездной матч против казанского "Рубина" днем позже, 7 сентября.