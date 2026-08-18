"Локомотив" без Батракова проиграл "Ростову" в матче Кубка России по футболу

"Локомотив" проиграл "Ростову" в матче, где Батраков попрощался с фанатами "Локомотив" без Батракова проиграл "Ростову" в матче Кубка России по футболу

Москва18 авг Вести.Футболисты московского "Локомотива" проиграли на выезде "Ростову" в матче группового этапа Кубка России в пути РПЛ, в котором капитан столичной команды Алексей Батраков попрощался с фанатами "красно-зеленых" перед переходом в турецкий "Галатасарай".

Встреча группы D прошла 18 августа в Ростове-На-Дону и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч с пенальти забил Иван Комаров в самой концовке игры (90+4).

Батраков, прибывший с командой на игру, не попал в заявку "Локомотива" на матч. В первом тайме 21-летний полузащитник поднялся на трибуну выездных болельщиков "красно-зеленых", где объявил им, что переходит в "Галатасарай", и выступил с прощальной речью.

"Ростов" одержал две победы в двух матчах группы и возглавляет таблицу квартета (6 очков). "Локомотив" потерпел второе поражение и идет на последней четвертой строчке (1 очко).

В другом матче Кубка России, в рамках группы B грозненский "Ахмат" на своем поле переиграл воронежский "Факел" со счетом 2:1. Ранее 18 августа московский ЦСКА потерпел дома поражение от тольяттинского "Акрона" (0:1), а "Оренбург" в гостях разгромил столичную "Родину" (4:1).