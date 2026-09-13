Футболист Батраков показ первое результативное действие в матче за "Галатасарай"

Футболист Батраков впервые отличился в матче за "Галатасарай" Футболист Батраков показ первое результативное действие в матче за "Галатасарай"

Москва13 сен Вести.Воспитанник "Локомотива", россиянин Алексей Батраков впервые отличился в мачте за свой новый турецкий футбольный клуб "Галатасарай". В матче против "Коджаэлиспора" он отдал голевую передачу.

Батраков передал мяч турецкому защитнику Абдюлькериму Бардакджи, который открыл счет встречи на 71-й минуте. Матч завершился со счетом 1:0.

Россиянин дебютировал в качестве полузащитника "Галатасарая" 29 августа. Сообщается, что сумма его трансфера из "Локомотива" составила порядка 25 миллионов евро.