Москва18 авг Вести.Президент турецкого футбольного клуба "Галатасарай" Дурсун Озбек подтвердил переход полузащитника московского "Локомотива" Алексея Батракова. Его слова приводит газета Fanatik.

Мы приобрели лучшего игрока из наших скаутских отчетов. Нашему тренеру он тоже очень понравился заявил Озбек

Он добавил, что болельщики смогут оценить высокий уровень российского футболиста после его перехода в турецкий клуб.

Все увидят, насколько высококлассного игрока мы подписали заключил президент команды

О переходе Алексея Батракова в стамбульский "Галатасарай" стало известно в начале августа. Как сообщил турецкий журналист Эрдем Ачикгез, "Галатасарай" готов заплатить за российского полузащитника 22 миллиона евро "Локомотиву", а еще по 2 млн – двум агентам Батракова, которым принадлежит 20% прав на игрока.