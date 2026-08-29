Батраков дебютировал за "Галатасарай" Российский футболист Батраков провел первый матч за стамбульский "Галатасарай"

Москва29 авг Вести.Российский футболист Алексей Батраков дебютировал в составе стамбульского клуба "Галатасарай". Полузащитник вышел на замену после перерыва при счете 1:1 в матче против "Гезтепе".

Турецкие болельщики овациями встретили российского футболиста.

Батраков официально стал игроком "Галатасарая" 20 августа, перейдя из московского "Локомотива". Сумма трансфера составила порядка 25 миллионов евро. Полузащитник подписал пятилетний контракт со стамбульским клубом.

Батракову 21 год, он является воспитанником "Локомотива". За железнодорожников полузащитник провел 84 матча во всех турнирах, забил 34 гола и отдал 23 голевые передачи. Также в активе Батракова 12 матчей и 4 забитых мяча за сборную России.