"Галатасарай" раскрыл, сколько Батраков будет зарабатывать в турецком клубе "Галатасарай" обнародовал зарплату российского футболиста Батракова в клубе

Москва20 авг Вести.Турецкий "Галатасарай" в своем аккаунте в соцсети X объявил о переходе в команду российского футболиста Алексея Батракова, указав подробности сделки.

Согласно сообщению, зарплата полузащитника сборной России составит 3,25 млн евро за сезон. Футболист подписал со стамбульским клубом 5-летний контракт. За трансфер Батракова "Галатасарай" заплатит московскому "Локомотиву" 25 млн евро, также "железнодорожники" получат 15% от суммы компенсации при переходе россиянина в другой клуб из стана "Галатских львов".

По данным Transfermarkt, переход Батракова вошел в топ-5 самых дорогих покупок "Галатасарая" в истории, заняв в рейтинге четвертое место. Выше только переходы нигерийца Виктора Осимхена (75 млн евро), ивуарийца Уилфрида Синго (30,77 млн) и турецкого вратаря Угурджана Чакыра (27,5 млн). Также это рекордная продажа игрока в истории "Локомотива".

Батраков прибыл в Стамбул для завершения перехода ранее 20 августа, контракт россиянина уже зарегистрировала Турецкая федерация футбола.

Алексею Батракову 21 год. Он является воспитанником "Локомотива" и выступает за основную команду красно-зеленых с 2024 года. За клуб полузащитник провел 84 матча во всех турнирах, забил 34 гола и сделал 23 результативные передачи.

В последние два сезона Батраков признавался лучшим молодым игроком Российской премьер-лиги. Вместе с "Локомотивом" он стал бронзовым призером чемпионата России сезона-2025/26.

За сборную России футболист сыграл 12 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 3 голевые передачи.