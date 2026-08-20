"Галатасарай" начал переговоры с "Локомотивом" по трансферу Батракова "Галатасарай" и "Локомотив" подтвердили переговоры по трансферу Батракова

Москва20 авг Вести."Галатасарай" начал официальные переговоры с московским "Локомотивом" о трансфере полузащитника Алексея Батракова. Об этом российский футбольный клуб сообщает в своем Telegram-канале.

Алексей Батраков отправился в Стамбул на медосмотр для "Галатасарая", а также для того чтобы финализировать переговоры по личному контракту, после чего клубы смогут официально завершить сделку по переходу нашего полузащитника в стамбульский клуб говорится в сообщении

В "Галатасарае" также подтвердили начало переговоров. Турецкий клуб сообщил на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской) о старте официальных контактов с Батраковым и "Локомотивом" по поводу возможного трансфера игрока.

Алексею Батракову 21 год. Он является воспитанником "Локомотива" и выступает за основную команду красно-зеленых с 2024 года. За клуб полузащитник провел 84 матча во всех турнирах, забил 34 гола и сделал 23 результативные передачи.

В последние два сезона Батраков признавался лучшим молодым игроком Российской премьер-лиги. Вместе с "Локомотивом" он стал бронзовым призером чемпионата России сезона-2025/26.

За сборную России футболист сыграл 12 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 3 голевые передачи.