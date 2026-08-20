Футболист сборной России Батраков подписал с "Галатасараем" контракт на 5 лет Российский футболист Батраков заключил 5-летний контракт с "Галатасараем"

Москва20 авг Вести.Футболист сборной России Алексей Батраков завершил свой переход из московского "Локомотива" в стамбульский "Галатасарай". Об этом сообщается на официальном сайте Турецкой федерации футбола (TFF).

TFF зарегистрировала контракт россиянина с его новой командой, который рассчитан до 30 июня 2031 года. По данным Transfermarkt, сумма компенсации составила 25 млн евро, при этом еще 4 млн "Локомотив" может получить в качестве бонусов за успешное выступление полузащитника.

Ранее 20 августа "Галатасарай" объявил о переговорах с Батраковым, россиянин прибыл в Стамбул для подписания контракта.

Алексею Батракову 21 год. Он является воспитанником "Локомотива" и выступает за основную команду красно-зеленых с 2024 года. За клуб полузащитник провел 84 матча во всех турнирах, забил 34 гола и сделал 23 результативные передачи.

В последние два сезона Батраков признавался лучшим молодым игроком Российской премьер-лиги. Вместе с "Локомотивом" он стал бронзовым призером чемпионата России сезона-2025/26.

За сборную России футболист сыграл 12 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 3 голевые передачи.