Москва20 авгВести.Футболист сборной России Алексей Батраков завершил свой переход из московского "Локомотива" в стамбульский "Галатасарай". Об этом сообщается на официальном сайте Турецкой федерации футбола (TFF).
TFF зарегистрировала контракт россиянина с его новой командой, который рассчитан до 30 июня 2031 года. По данным Transfermarkt, сумма компенсации составила 25 млн евро, при этом еще 4 млн "Локомотив" может получить в качестве бонусов за успешное выступление полузащитника.
Ранее 20 августа "Галатасарай" объявил о переговорах с Батраковым, россиянин прибыл в Стамбул для подписания контракта.
Алексею Батракову 21 год. Он является воспитанником "Локомотива" и выступает за основную команду красно-зеленых с 2024 года. За клуб полузащитник провел 84 матча во всех турнирах, забил 34 гола и сделал 23 результативные передачи.
В последние два сезона Батраков признавался лучшим молодым игроком Российской премьер-лиги. Вместе с "Локомотивом" он стал бронзовым призером чемпионата России сезона-2025/26.
За сборную России футболист сыграл 12 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 3 голевые передачи.