Батраков попрощался с болельщиками "Локомотива" на трибуне в матче с "Ростовом" Футболист "Локомотива" Батраков зашел на трибуну попрощаться с фанатами

Москва18 авг Вести.Футболист и капитан московского "Локомотива" Алексей Батраков зашел на трибуну болельщиков команды во время выездного матча группового этапа Кубка России против "Ростова", чтобы попрощаться с поклонниками на фоне сообщений о переходе в турецкий "Галатасарай".

Встреча группы D проходит в Ростове-на-Дону 18 августа, счет после первого тайма не открыт - 0:0. Батраков прибыл на игру вместе с командой, но не попал в за матч. Главный тренер "железнодорожников" Михаил Галактионов связал это с переговорным процессом по трансферу.

Алексей готовился к игре и приехал с командой в Ростов. В данный момент ведутся переговоры в отношении его дальнейшей спортивной карьеры. Клубом принято решение, что в сегодняшнем матче он не сыграет. сказал Галактионов, слова которого приводит официальный Telegram-канал "Локомотива"

Во время первого тайма Батраков поднялся на выездной сектор, где располагаются активные болельщики "красно-зеленых", поучаствовал в поддержке команды, а после выступил перед ними с прощальной речью. Видео с полузащитником на трибуне опубликовано в Telegram-канале клуба.

Ранее переход Батракова в "Галатасарай" подтвердил президент турецкого клуба Дурсун Озбек. Сумма трансфера, по сообщениям СМИ, должна составить до 28 миллионов евро.

Батракову 21 год, он дебютировал за основную команду "Локомотива" в марте 2024 года. С тех пор на счету полузащитника 82 матча, 34 мяча и 23 результативные передачи за "железнодорожников". За сборную России Батраков провел 12 матчей и забил четыре мяча.