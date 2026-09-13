ЦСКА вдесятером сыграл вничью с "Рубином" в матче РПЛ

ЦСКА сыграл вничью с "Рубином" ЦСКА вдесятером сыграл вничью с "Рубином" в матче РПЛ

Москва13 сен Вести.ЦСКА и казанский "Рубин" завершили матч восьмого тура чемпионата России по футболу со счетом 1:1. Встреча состоялась в Москве.

Армейцы открыли счет на шестой минуте благодаря пенальти Ивана Облякова. На 15-й минуте защитник хозяев Матеус Рейс получил прямую красную карточку за нарушение против Андерсона Арройо. Арройо после перерыва забил ответный мяч — на 57-й минуте.

После удаления Рейс толкнул главного арбитра Инала Танашева. Дисциплинарный регламент РФС предусматривает за умышленный толчок официального лица матча отстранение на шесть игр либо на срок до двух месяцев.

На 81-й минуте за ЦСКА впервые после возвращения в клуб сыграл Иван Олейников, заменивший Кирилла Глебова.

Армейцы набрали 16 очков и занимают третье место, сохраняя беспроигрышную серию в чемпионате. "Рубин" с 11 очками идет восьмым. В следующем туре ЦСКА 17 сентября встретится на выезде с махачкалинским "Динамо", а казанцы днем ранее сыграют в гостях с московской "Родиной".

Ранее контрольно-дисциплинарный комитет РФС дисквалифицировал нападающего московского "Динамо" Константина Тюкавина на два матча российской премьер-лиги за красную карточку, которую он получил в матче 7-го тура РПЛ против "Спартака" (2:1) за удар защитника красно-белых Александра Джику локтем в горло.