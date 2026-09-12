Футболист ЦСКА Рейс толкнул арбитра после получения красной карточки в матче РПЛ Игрок ЦСКА Рейс толкнул арбитра, заработав удаление в матче РПЛ с "Рубином"

Москва12 сен Вести.Бразильский футболист ПФК ЦСКА Матеус Рейс применил силу в отношении главного арбитра матча 8 тура РПЛ против "Рубина" Инала Танашева. Это произошло после того, как судья удалил защитника.

На 15 минуте встречи бразилец совершил грубый подкат под соперника. Арбитр расценил прием как грубую игру и показал футболисту прямую красную карточку. Вскоре за это он получил толчок в спину.

К тому моменту столичный клуб уже успел забить один гол и повести со счетом 1:0. Его автором стал Иван Обляков, реализовавший пенальти.

Согласно дисциплинарному регламенту Российского футбольного союза, за толчок арбитра Рейсу грозит дисквалификация до шести матчей.

Соперники проводят встречу в Москве на "ВЭБ Арене". Ранее под ее сводами была повешена футболка в честь погибшего футболиста "армейцев" Сергея Перхуна.