Москва5 сенВести.Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак был удален с поля на седьмой минуте матча чемпионата России по футболу против московского ЦСКА.
Инцидент произошел у бровки, когда наставник сине-бело-голубых попытался помешать защитнику армейцев Жоао Виктору быстро ввести мяч в игру из аута и отобрал его. Между тренером и футболистом завязалась потасовка, в которую вмешались игроки и представители штабов обеих команд.
После прекращения конфликта главный арбитр показал Семаку красную карточку, и специалист покинул техническую зону.