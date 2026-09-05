Тренер "Зенита" Сергей Семак получил красную карточку в матче с ЦСКА Сергей Семак заработал красную карточку в принципиальном матче с ЦСКА

Москва5 сен Вести.Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак был удален с поля на седьмой минуте матча чемпионата России по футболу против московского ЦСКА.

Инцидент произошел у бровки, когда наставник сине-бело-голубых попытался помешать защитнику армейцев Жоао Виктору быстро ввести мяч в игру из аута и отобрал его. Между тренером и футболистом завязалась потасовка, в которую вмешались игроки и представители штабов обеих команд.

После прекращения конфликта главный арбитр показал Семаку красную карточку, и специалист покинул техническую зону.