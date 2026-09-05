ЦСКА пошутил о победе над "Зенитом", упомянув концерт Уэста на "Газпром Арене" ЦСКА иронично прокомментировал победу над "Зенитом", вспомнив концерт Уэста

Москва5 сен Вести.Московский ЦСКА одержал победу над петербургским "Зенитом" в матче седьмого тура Российской премьер-лиги и сопроводил успех ироничным заявлением в своем Telegram-канале. Армейцы обыграли соперника на его поле со счетом 2:1, а затем с юмором обыграли недавнюю историю с концертом Канье Уэста на "Газпром Арене".

В связи с этим сообщаем: договор на проведение победы с вашей площадкой не требовался; возможность отмены результата путём публикации заявления в социальных сетях не предусмотрена. Дополнительно сообщаем: при необходимости готовы направить видеозапись матча, протокол встречи и иные подтверждающие документы говорится в посте клуба

Так армейцы намекнули на недавнюю ситуацию, когда организаторы концерта рэпера опубликовали опровержение его выступления, хотя мероприятие все же состоялось.

На футбольном поле победа ЦСКА была добыта в напряженной борьбе. Счет на 45-й минуте открыл Иван Обляков, реализовавший пенальти, заработанный после фола Александра Соболева. На 84-й минуте Соболев исправился, сравняв счет, — ассистентом стал Луис Энрике. Однако уже в компенсированное время Обляков оформил дубль и принёс гостям победу на 90+8-й минуте.

Благодаря этому успеху армейцы поднялись на второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков. "Зенит" опустился на четвертую строчку, имея в активе 12 баллов.