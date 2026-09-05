Москва5 сенВести.Петербургские правоохранители доставили в отделы полиции 47 футбольных болельщиков, которые совершили различные правонарушения во время проведения матча "Зенит" - ЦСКА на стадионе "Газпром Арена".
Грубых нарушений общественного порядка допущено не было, сообщили в пресс-службе полиции Санкт-Петербурга.
Всего за время матча пресечено 22 административных правонарушений, в отделы полиции доставлены 47 нарушителейсказано в публикации
На трибунах присутствовали свыше 30 тысяч зрителей, в том числе 470 болельщиков команды гостей. Общественный порядок на стадионе и в его округе обеспечивали более тысячи сотрудников полиции и Росгвардии.
Ранее сообщалось, что московский ЦСКА со счетом 2:1 на выезде обыграл петербургский "Зенит" в центральном матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).