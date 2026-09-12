Москва12 сен Вести.Футбольный клуб ЦСКА объявил о символическом увековечении имени погибшего вратаря Сергея Перхуна на "ВЭБ Арене". Футболка с его именем теперь навсегда расположена на стадионе, сообщает пресс-служба столичного клуба.

ПФК ЦСКА навсегда поднял футболку Сергея Перхуна под своды "ВЭБ Арены" написано в сообщении "армейцев" в Telegram-канале

Теперь под крышей спортивного сооружения на Песчаной висит желтая вратарская футболка с номером 16, который ранее был навечно закреплен за Перхуном.

Накануне исполнилось 25 лет с момента ухода игрока из жизни. Он скончался в результате полученной травмы головы после столкновения с соперником в борьбе за мяч.

Это произошло 28 августа 2001 года.