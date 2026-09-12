Москва12 сенВести.Футбольный клуб ЦСКА объявил о символическом увековечении имени погибшего вратаря Сергея Перхуна на "ВЭБ Арене". Футболка с его именем теперь навсегда расположена на стадионе, сообщает пресс-служба столичного клуба.
ПФК ЦСКА навсегда поднял футболку Сергея Перхуна под своды "ВЭБ Арены"написано в сообщении "армейцев" в Telegram-канале
Теперь под крышей спортивного сооружения на Песчаной висит желтая вратарская футболка с номером 16, который ранее был навечно закреплен за Перхуном.
Накануне исполнилось 25 лет с момента ухода игрока из жизни. Он скончался в результате полученной травмы головы после столкновения с соперником в борьбе за мяч.
Это произошло 28 августа 2001 года.