Москва12 сен Вести.Московский "Спартак" и Российский футбольный союз (РФС) установят памятник легендарному советскому футболисту и тренеру, олимпийскому чемпиону 1956 года и лучшему бомбардиру "красно-белых" Никите Симоняну на домашней арене клуба. Об этом сообщил первый вице-президент РФС, президент Союза ветеранов футбола России и член комитета ветеранов "Спартака" Александр Мирзоян в беседе с агентством ТАСС.

Открытие монумент может состояться во второй половине октября.

На стадионе "Спартака" будет устанавливаться монумент рядом с трибуной А, которая сейчас носит имя Никиты Павловича. Будет большая скульптура ... Это делает "Спартак", мы тоже принимаем участие. 12 октября - на кладбище приводятся слова собеседника

По словам Мирзояна, также планируется сделать премию им. Никиты Симоняна, в которой будет девять номинаций, поскольку футболист играл под 9-м номером.

В честь 100-летнего юбилея футболиста также состоится турнир ветеранов, посвященный олимпийским чемпионам 1956 года. В планах сделать мероприятие ежегодным.

Отмечается, что в Анапе с 20 сентября по 20 октября пройдут финальные игры всероссийских соревнований среди ветеранов в категории 40, 50 и 60+ лет. Этот турнир полностью посвящен Никите Павловичу.

Никита Симонян являлся победителем Игр 1956 года в Мельбурне. Он стал лучшим бомбардиром "Спартака" (160 голов), четырехкратным чемпионом и двукратным обладателем Кубка СССР. Более 30 лет Симонян занимал руководящие должности в отечественном футболе, в том числе возглавлял сборную Советского Союза.

В октябре президент России Владимир Путин за большой вклад в популяризацию отечественного футбола присвоил Симоняну звание Героя Труда.

Олимпийский чемпион в составе сборной СССР по футболу скончался 23 ноября 2025 года в возрасте 99 лет​​​. Его похоронили на Ваганьковском кладбище.