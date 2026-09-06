Москва6 сен Вести.Народный артист России Филипп Киркоров 9 сентября откроет памятник своим родителям на Троекуровском кладбище в Москве. Торжественная церемония начнется в 12.00 на 21-м участке кладбища.

Монумент посвящен народному артисту России Бедросу Филипповичу Киркорову и Виктории Марковне Киркоровой. По словам Филиппа Киркорова, дата церемонии выбрана не случайно и связана с личным отношением его отца к историческим событиям 9 сентября 1944 года, когда советские войска вошли в Болгарию.

Для Бедроса 9 сентября было не просто страницей истории, а днем памяти и благодарности поколению победителей. Особенно важно сегодня сохранять память о том, какую роль в освобождении Болгарии от нацизма сыграл советский солдат, в том числе русский солдат, прошедший тяжелый путь войны и принесший на болгарскую землю освобождение от нацистского влияния. Эта память была частью мировоззрения Бедроса, его личного отношения к истории и к подвигу людей, заплативших за Победу огромную цену отметил Филипп Киркоров

По словам Киркорова, открытие памятника должно стать не только данью памяти родителям, но и символом связи поколений, напоминанием, что именно советские солдаты вернули мир не только своей стране, но и Европе в том числе.

Бедрос Киркоров умер весной 2025 года. Он был единственным иностранным артистом, удостоенным звания народного артиста России. Виктория Марковна Киркорова умерла в 1994 году.

После похорон отца Филипп Киркоров сообщал о намерении создать на Троекуровском кладбище родовое захоронение. В частности, артист планировал перенести из Софии прах матери и бабушки.

Киркоров лично контролировал монтаж памятника. В церемонии примут участие друзья и коллеги артиста. Во время мероприятия организаторы представят концепцию монумента, посвященную истории семьи Киркоровых, ее творческому наследию и связи поколений.