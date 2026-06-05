В Башкирии откроют мемориал, посвященный Родине-матери В канун Дня России в Башкирии откроют памятник, посвященный Родине-матери

Москва5 июн Вести.В канун Дня России в Абзелиловском районе Башкирии торжественно откроют 6-метровый мемориал, посвященный Родине-матери, который будет установлен у Вечного огня в Аскарово. Об этом сообщил глава района Айрат Аминев на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

В канун главного праздника нашей страны — Дня России, у Вечного огня в Аскарово состоится торжественное открытие. "Родина-мать зовет" займет свое почетное место. Почти 6 метров высоты написал он

Объясняя, почему мемориал будет открыт именно в День России, Аминев отметил, что настоящая любовь к Родине начинается с памяти о тех, кто ее защитил.

Глава Абзелиловского района пригласил всех желающих прийти на торжественное открытие.