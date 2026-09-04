Москва4 сенВести.В Казани завершение музыкального фестиваля "Новая волна" будет отмечено праздничным концертом. Предстоящее выступление – важная профессиональная задача, заявил ИС "Вести" певец, народный артист РФ Филипп Киркоров.
В нем примут участие как знаменитые музыканты, так и певцы, для которых "Новая волна" стала первым серьезным шансом показать себя большой аудитории.
Это очень ответственное для меня мероприятие - такой экзамен. Каждая "Новая волна" - это эксперимент для меня: творческий, театральный, музыкальный. Я стараюсь экспериментироватьсказал Киркоров
В 2026 году на сцене "Новой волны" артист исполнил ряд своих песен.
Музыкальный конкурс впервые прошёл в 2002 году в Юрмале.