Киркоров: экспериментирую с каждым выступлением на "Новой волне"

Киркоров: выступление на "Новой волне" сродни экзамену Киркоров: экспериментирую с каждым выступлением на "Новой волне"

Москва4 сен Вести.В Казани завершение музыкального фестиваля "Новая волна" будет отмечено праздничным концертом. Предстоящее выступление – важная профессиональная задача, заявил ИС "Вести" певец, народный артист РФ Филипп Киркоров.

В нем примут участие как знаменитые музыканты, так и певцы, для которых "Новая волна" стала первым серьезным шансом показать себя большой аудитории.

Это очень ответственное для меня мероприятие - такой экзамен. Каждая "Новая волна" - это эксперимент для меня: творческий, театральный, музыкальный. Я стараюсь экспериментировать сказал Киркоров

В 2026 году на сцене "Новой волны" артист исполнил ряд своих песен.

Музыкальный конкурс впервые прошёл в 2002 году в Юрмале.