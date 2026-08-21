Москва21 авгВести.Проведение международного конкурса молодых исполнителей "Новая волна" в Казани способствует росту туристического потока в столицу Татарстана, заявил мэр города Ильсур Метшин в интервью ИС "Вести".
Казань во второй раз стала столицей международного конкурса молодых исполнителей "Новая волна". Столица Татарстана примет не только молодых талантов, но и звезд российской эстрады.
Надеемся, что такие фестивали, как "Новая волна", подарят новых друзей, новые имена и, самое главное, новых желающих приехать и познакомиться с Казаньюотметил Метшин
За победу поборются 12 финалистов из четырех стран: Армении, Беларуси, Казахстана и России. Песенный конкурс продлится до 26 августа. Зрители увидят и творческие состязания, и вечера легенд российской эстрады.