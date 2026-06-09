В Казань с начала года приехали около 60 тысяч мигрантов

60 тысяч человек с начала года: мигранты едут в Казань работать и учиться В Казань с начала года приехали около 60 тысяч мигрантов

Москва9 июн Вести.За пять месяцев нынешнего года в Казань прибыли порядка 60 тысяч мигрантов, еще 22,3 тысячи иностранцев продлили срок пребывания в России. Такие цифры привела заместитель начальника отдела по вопросам миграции УМВД России по столице Татарстана Татьяна Зиганшина, передает РБК.

По ее словам, в январе-мае Казань посетили представители 160 стран. Однако среди мигрантов больше всего граждан Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Казахстана, Киргизии, а также Китая.

Иностранцы едут в Татарстан учиться работать. Как сообщила Зиганшина, с начала года 24,4 тысячи иностранцев прибыли трудиться, свыше 16 тысяч – получать образование. Более 8 тысяч человек объяснили свой приезд личными причинами.

На 1 июня в Казани официально пребывают 50,7 тысячи иностранных граждан и лиц без гражданства. Более 9,1 тысячи из них имеют действующие патенты на работу, свыше 2,6 тысячи – разрешение на временное проживание, 8,8 тысячи – вид на жительство.