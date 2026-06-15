Москва15 июнВести.В Россию прибыло более миллиона соотечественников за 20 лет действия Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению на Родину. Об этом сообщается в официальном канале Миграционной службы МВД России.
Уточняется, что количество добровольных переселенцев сопоставимо с численностью населения Владимирской или Пензенской областей.
В этом году Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, отметит свое 20-летие. За весь период её реализации в Россию переселилось количество соотечественников, сопоставимое с населением таких регионов, как Владимирская или Пензенская областиговорится в сообщении ведомства
Наибольшее число прибывших, по данным ведомства, выбрали для проживания Тульскую, Калужскую, Челябинскую, Воронежскую и Новосибирскую области.
Госпрограмма по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, была утверждена указом президента в 2006 году.