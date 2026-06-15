В Россию за 20 лет переселились более одного миллиона соотечественников

Названо число добровольно переселившихся в Россию соотечественников В Россию за 20 лет переселились более одного миллиона соотечественников

Москва15 июн Вести.В Россию прибыло более миллиона соотечественников за 20 лет действия Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению на Родину. Об этом сообщается в официальном канале Миграционной службы МВД России.

Уточняется, что количество добровольных переселенцев сопоставимо с численностью населения Владимирской или Пензенской областей.

В этом году Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, отметит свое 20-летие. За весь период её реализации в Россию переселилось количество соотечественников, сопоставимое с населением таких регионов, как Владимирская или Пензенская области говорится в сообщении ведомства

Наибольшее число прибывших, по данным ведомства, выбрали для проживания Тульскую, Калужскую, Челябинскую, Воронежскую и Новосибирскую области.

Госпрограмма по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, была утверждена указом президента в 2006 году.