Басков: шоу "Ну-ка все вместе!" дает возможность людям показать свой талант В Самаре шоу "Ну-ка все вместе!" проводит народный кастинг

Москва7 авг Вести.В поисках талантливых исполнителей звездные эксперты музыкального шоу "Ну-ка все вместе!" добрались до Самары. Они прослушивают вокалистов, исполняющих композиции в разных жанрах. Об этом заявил ИС "Вести" певец, народный артист РФ Николай Басков.

Согласно правилам проекта, каждый участник может исполнить только одну песню. По словам организаторов, шоу "Ну-ка все вместе!" дает возможность заявить о себе.

Мы едем по регионам и даем возможность тем людям, которые верят в свои силы, верят в свой талант прийти и здесь показать себя, для того чтобы попасть в самое рейтинговое, масштабное шоу нашей страны сказала Басков

Конкурс может закончится ценным советом от экспертов. Или стать началом творческой биографии.