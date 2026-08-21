Игорь Крутой рассказал, какие выступления артисты представят на "Новой волне" Игорь Крутой рассказал, чего ждать зрителям от артистов "Новой волны"

Москва21 авг Вести.Народный артист России, композитор Игорь Крутой в интервью ИС "Вести" рассказал, чего зрителям стоит ждать от артистов международного конкурса молодых исполнителей "Новая волна", который во второй раз начался в Казани.

За победу в конкурсе поборются 12 финалистов из четырех стран: Армении, Белоруссии, Казахстана и России. Среди конкурсантов – Флора Бичахчян (Армения), София Рустамова (Белоруссия), Аmre (Казахстан), а также представители России: Аркадий Евтушенко, Анастасия Иванова, Игнат Изотов, Лист, Артем Миньков, Милана Пономаренко, Ника Терентьева, Istokiya и Trofim Grann.

Ожидать старых хитов, ожидать новые, режиссерско-постановочные, совершенно необычные номера, но все это вы увидите в эфирах рассказал председатель жюри конкурса

"Новая волна" ежегодно проходила в латвийской Юрмале до 2014 года, а после - в Сочи и "Сириусе", с 2025 года конкурс проводится в Казани.

В этот раз конкурс проходит с 20 по 26 августа. Зрители увидят творческие состязания и вечера легенд российской эстрады.