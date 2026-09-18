Сергей Лазарев о новом сезоне "Ну-ка, все вместе!": выросла планка Певец Лазарев: требования к участникам "Ну-ка, все вместе!" стали гораздо выше

Москва18 сен Вести.Требования к участникам вокального шоу "Ну-ка, все вместе!" в новом сезоне стали гораздо выше, отметил в беседе с ИС "Вести" певец Сергей Лазарев.

В сентябре стартовал восьмой сезон шоу.

Мы уже видели и слышали многое, нас уже покоряли не раз, поэтому планка выросла и у сотни [экспертов], и у телезрителей. Требования к конкурсантам в этом году гораздо выше рассказал Лазарев

Ранее певец Николай Басков отметил, что шоу превратилось в подобие Олимпиады, где даже 99 баллов не гарантируют проход в финальные испытания.