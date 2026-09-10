Басков: судьи меня уважают и побаиваются Басков рассказал, как к нему относятся 100 судей шоу "Ну-ка, все вместе!"

Москва10 сен Вести.Бессменный ведущий вокального шоу "Ну-ка, все вместе!" певец, народный артист РФ Николай Басков рассказал ИС "Вести", что судьи проекта его уважают и побаиваются.

По словам артиста, эксперты иногда реагируют эмоционально еще до того, как пройдет световая волна, и начинают подскакивать, если им нравится голос какого-либо участника.

Они меня уважают. Конечно, уважают, побаиваются, и действительно, у каждого свое мнение по исполнению того или иного артиста, который выходит. Иногда бывает, эксперты подскакивают прямо еще, когда не прошла световая волна, и уже им нравится, когда там певец вышел там и они: "О-го-го"!… или кого-то они очень долго слушают, иногда я не понимаю, почему они не встают. Но у нас такой вот это невероятный организм – там уже и женились, и разводились, и плакали, и выгоняли рассказал Басков

Певец добавил, что это шоу каждую пятницу притягивает к экранам множество зрителей и уже стало семейным.