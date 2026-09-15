Басков заявил, что зависим от сцены, но в то же время она спасает его от боли

Николай Басков рассказал, что спасает его от боли и "огромной пустоты внутри" Басков заявил, что зависим от сцены, но в то же время она спасает его от боли

Москва15 сен Вести.Эстрадный певец, народный артист России Николай Басков заявил, что работа спасает его от внутренней боли, а поклонники заполняют "огромную пустоту" внутри него. Видеообращение артиста опубликовано на его странице в соцсети.

По словам Баскова, он до сих пор находится под впечатлением от своего концерта в Твери и от поклонников, которые пришли на выступление.

Я вдруг после этого концерта осознал, что для меня как бы есть сцена, работа, я абсолютно, как сказать, зависим от этого. И в то же время это меня спасает, спасает от определенной боли, которая живет в моем сердце в моей ситуации рассказал певец

Артист уточнил, что пока не может о ней рассказать, но "когда-нибудь" расскажет.

По его рассказу, после концерта в Твери он осознал, что поклонники спасают его, являются его стимулом, любовью, эмоциями "и здоровьем", помогают быть счастливым и заполняют "огромную пустоту", которая "живет внутри" него.

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