Москва15 сенВести.Эстрадный певец, народный артист России Николай Басков заявил, что работа спасает его от внутренней боли, а поклонники заполняют "огромную пустоту" внутри него. Видеообращение артиста опубликовано на его странице в соцсети.
По словам Баскова, он до сих пор находится под впечатлением от своего концерта в Твери и от поклонников, которые пришли на выступление.
Я вдруг после этого концерта осознал, что для меня как бы есть сцена, работа, я абсолютно, как сказать, зависим от этого. И в то же время это меня спасает, спасает от определенной боли, которая живет в моем сердце в моей ситуациирассказал певец
Артист уточнил, что пока не может о ней рассказать, но "когда-нибудь" расскажет.
По его рассказу, после концерта в Твери он осознал, что поклонники спасают его, являются его стимулом, любовью, эмоциями "и здоровьем", помогают быть счастливым и заполняют "огромную пустоту", которая "живет внутри" него.
Ранее артист рассказал, почему любит исполнять песни певца Олега Газманова.