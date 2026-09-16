Милош Бикович: иностранцы боятся сниматься в России, но позже влюбляются в нее Актер Бикович: иностранцы боятся сниматься в РФ, но позже влюбляются в нее

Москва16 сен Вести.Иностранные актеры, когда приезжают сниматься в российских проектах, зачастую сначала напуганы и напряжены, однако со временем они раскрепощаются и проникаются симпатией к России. Об этом заявил сербский и российский актер Милош Бикович во время Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге.

Я сейчас в одном проекте снимался с иностранными актерами в русском кино, и я вам скажу, что они были напуганы. … Время проходило, они все больше раскрепощались, освобождались, и они влюбились [в Россию] сказал Бикович

По его словам, отношение к работе в России сильно зависит от происхождения актера-иностранца. Бикович считает, что для его сербских коллег участие в российских фильмах не требует дополнительных объяснений в связи с культурной и исторический близостью, а европейцы поначалу сталкиваются с психологическими барьерами и стереотипами. При этом русский народ обладает открытостью и готовностью принимать иностранцев как своих, если те относятся к стране с любовью и уважением, заключил Бикович.

Ранее американский актер Стивен Сигал принял участие в открытом диалоге в рамках федерального просветительского марафона "Знание. Первые", в ходе которого заявил, что Россия идет по пути правды, а ее президент Владимир Путин — "самый великий лидер в мире".