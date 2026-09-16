Сигал назвал Путина величайшим лидером и заявил, что Россия идет по пути правды

"Самый великий лидер в мире": Стивен Сигал о Путине Сигал назвал Путина величайшим лидером и заявил, что Россия идет по пути правды

Москва16 сен Вести.Американский актер Стивен Сигал принял участие в открытом диалоге в рамках федерального просветительского марафона "Знание.Первые", который проходит на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге. В ходе беседы он отметил, что Россия идет по пути правды, а ее президент Владимир Путин — "самый великий лидер в мире".

По словам Сигала, живя в России, он видит, насколько граждане верят в моральные устои и этические нормы своей страны.

И, возможно, сейчас в России — самый великий лидер в мире, который понимает, что в России есть христианство, есть ислам, есть другие религии. Здесь одно требование — чтобы они не нарушали границы других людей заявил актер, говоря о президенте Владимире Путине

Кроме того, Сигал подчеркнул, что Россия следует по пути правды.

Для меня Россия — это страна, которая идет по пути правды. В США, где я родился, складывается ситуация, когда на мировой арене появляется большое количество агрессии и предпринимаются усилия, чтобы сменять режимы, вторгаться в разные страны отметил он

Актер также добавил, что в России люди хотят защищать свою страну.

Мы хотим простую скромную богобоязненную жизнь — и это для меня очень много значит подчеркнул Сигал

Международный фестиваль молодежи проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. В нем принимают участие 10 тысяч человек из 191 страны.