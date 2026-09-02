Москва2 сен Вести.Президент РФ Владимир Путин сохраняет и приумножает наследие России. Об этом заявил актер и режиссер, председатель Союза театральных деятелей РФ, народный артист России Владимир Машков в интервью ТАСС.

В 2024 году Машков был сопредседателем избирательного штаба кандидата в президенты РФ Владимира Путина.

При всех внутренних и внешних изменениях у Владимира Владимировича всегда есть абсолютная - и для меня видимая - цель. А цель эта - сохранение и приумножение нашей страны сказал Машков

По мнению артиста, каждая мысль Путина заканчивается движением к развитию России, а одна из важных заслуг президента РФ - сохранение всего глобального русского мира, который влиял и будет влиять на мировую экономику, культуру, науку.

Ранее Машков заявил, что без культуры невозможно развитие ни человека, ни страны.