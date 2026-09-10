Москва10 сен Вести.Главное вокальное шоу страны "Ну-ка, все вместе!" превратилось в подобие Олимпиады, где даже 99 баллов не гарантируют проход на финальные испытания. Об этом ИС "Вести" рассказал певец, народный артист РФ Николай Басков.

Он сравнил шоу с интересным сериалом, в котором всегда происходят невероятные события.

Удивлять будем мы, естественно, вокалистами. Потому что конкурс перешел в грань, можно сказать, Олимпиады. Вроде бы вот-вот человек получил 99 баллов и представляете, он покидает проект, потому что два предыдущих набирают по 100 и в баттле он не выходит. То есть это такая невероятная интрига… Вокалисты все сильные, но ведь как бы тут должно сочетаться в человеке все вместе. То есть и харизма, и как он одет, и какое произведение он поет, и как он зацепит эти 100 человек (судей – прим. ред.) отметил Басков

Певец добавил, что иногда вступается за талантливых исполнителей и спорит с судьями.

Я стою, слушаю каждого исполнителя, и бывает накрывает какая-то невероятная эмоция. Иногда даже я вступаю в скандал, если считаю, что талантливый человек не прошел из-за мнения каких-то там двух-трех человек. Мы снимаем уже восьмой сезон, сейчас премьера, я сказал, что я не приду на финал, потому что я не понимаю… как из них выбрать лучшего? Это невозможно пояснил певец

Восьмой сезон шоу "Ну-ка, все вместе!" стартует в пятницу, 11 сентября. Телезрителей ждет немало сюрпризов.