Лазарев: талант сам по себе ничего не значит, необходимо работать

Лазарев рассказал, что необходимо для успеха Лазарев: талант сам по себе ничего не значит, необходимо работать

Москва12 авг Вести.Не стоит зацикливаться лишь на одном таланте, для достижения успеха необходима ежедневная и упорная работа. Такими мыслями с KP.RU поделился знаменитый российский певец Сергей Лазарев.

Вскоре исполнитель даст серию больших концертов в Москве и Санкт-Петербурге. По его словам, способность собрать столько зрителей – это результат продолжительного труда.

Не было какого-то волшебного момента, когда все резко изменилось. Это результат очень долгой работы. Конечно, мне невероятно приятно, что сейчас интерес к концертам такой высокий. Пять концертов в Москве - 22, 23, 24, 25, 26 октября, и три шоу в Санкт-Петербурге - 9, 10, 11 октября: для меня это не повод расслабиться, а, наоборот, огромная ответственность поделился Лазарев

Он подчеркнул, что еще в детстве осознал, что "талант сам по себе ничего не значит".

Если не работать каждый день, ничего не получится. Это правило сопровождает меня всю жизнь заключил артист

Ранее стало известно, что Лазарев приобрел недвижимость в Майами. Певец купил квартиру за один миллион долларов.