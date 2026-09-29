Музыкант Замалетдинов об ArtMasters: этот чемпионат собрал талантливых ребят

Участник ArtMasters Замалетдинов поделился впечатлениями о чемпионате Музыкант Замалетдинов об ArtMasters: этот чемпионат собрал талантливых ребят

Москва29 сен Вести.Чемпионат ArtMasters дает большой толчок мотивации, в нем принимают участие талантливые ребята и мастера своего дела. Об этом ИС "Вести" рассказал музыкант, участник чемпиона в компетенции "Композитор популярной музыки" Ильнур Замалетдинов .

По его словам, участие в таком мероприятии – огромный опыт.

Это огромный, во-первых, толчок мотивации – постоянно находясь здесь с такими талантливыми ребятами. У нас десятка просто ультраталантливых ребят, огромные мастера своего дела… Это огромный опыт. Здесь мы уже налаживаем какие-то контакты, коммуникации, уже какие-то параллельные проекты начинаем делать отметил Замалетдинов

Он также рассказал о задании, которое ему досталось в финале чемпионата.

Нам, 10 участникам-финалистам, раздали темы – регионы нашей Российской Федерации. Мне досталась Калмыкия. Нам предоставлен был стих. Нужно было взять из него самую интересную часть и сделать это припевом и написать куплеты под, соответственно, припев. Сделать композицию полноценную и защититься сказал музыкант

ArtMasters – национальный открытый чемпионат творческих компетенций и масштабная российская экосистема по формированию кадрового потенциала креативных индустрий в России.

Ранее директор института кино НИУ ВШЭ, продюсер, телеведущий Александр Акопов заявил, что чемпионат ArtMasters формирует необходимую среду и дает подросткам возможность войти в творческие профессии.